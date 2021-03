Schweden: Mehrere Verletzte bei mutmaßlicher Terrortat Autor: Tichys Einblick | 04.03.2021, 12:32 | 83 | 0 | 0 04.03.2021, 12:32 | In der Kleinstadt Vetlanda in Schweden hat ein Angreifer acht Menschen verletzt. Er wurde daraufhin am Nachmittag im Zusammenhang mit seiner Festnahme von der Polizei angeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Das Gewaltverbrechen werde mittlerweile als mutmaßliche Terrortat eingestuft, teilte die schwedische Polizei am Mittwochabend mit. Zunächst war wegen versuchten Mordes ermittelt worden. Auf ein Terrormotiv Der Beitrag Schweden: Mehrere Verletzte bei mutmaßlicher Terrortat erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen

