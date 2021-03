DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Weitere Ausdehnung des Goldsystems Crow/Aquila (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.03.2021, 12:55 | 112 | 0 | 0 04.03.2021, 12:55 | De Grey Mining Ltd.: Weitere Ausdehnung des Goldsystems Crow/Aquila ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt. Der Haupterzgang in Crow, McLeod, wurde jetzt über eine Streichlänge von 600 m identifiziert, er erstreckt sich bis in eine Tiefe von 300 m, besitzt eine wahre Mächtigkeit von bis zu 60 m und bleibt offen.

Signifikante neue Ergebnisse aus dem McLeod-Erzgang in Crow sind: - 33 m mit 4,9 g/t Au ab 171 m in HERC607 (inkl. 11 m mit 12,1 g/t Au ab 171 m)

Dieses neue Ergebnis befindet sich 80 m im Streichen von den zuvor gemeldeten 64 m mit 13,4 g/t Au ab 141 m in HERC238, einschließlich 19 m mit 42,0 g/t Au ab 170 m.

- 24,8 m mit 2,1 g/t Au ab 308,19 m in HERC039D

- 7 m mit 3,9 g/t Au ab 215 m in HERC355

- 18 m mit 1,3 g/t Au ab 55 m in HERC611

Weitere signifikante neue Abschnitte in anderen Erzgängen in Crow sind: - 6 m mit 6,9 g/t Au ab 57 m in HERC535

- 18 m mit 3,4 g/t Au ab 210 m in HERC623

- 14,3 m mit 2,9 g/t Au ab 239,5 m in HERC310D

Der Aquila-Erzgang wurde bis zu 500 m Tiefe ausgedehnt und bleibt offen. Signifikante neue Erweiterungsergebnisse sind:

- 52,2 m mit 2 g/t Au ab 519,83 m in HEDD012 (inkl. 15,3 m mit 4,5 g/t Au ab 556,68 m)

- 12 m mit 3,6 g/t Au ab 371 m in HERC208D (inkl. 0,5 m mit 71,3 g/t Au ab 374,77 m) und

- 27,1 m mit 1,2 g/t Au ab 405 m in HERC208D - durchteuft das östliche Ende des McLeod-Erzgangs

- 24,6 m mit 1,7 g/t Au ab 293,2 m in HERC250D

Zu den Ergebnissen der Infill-Bohrungen zählen:

- 24 m mit 3,2 g/t Au ab 314 m in HEDD011

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Das große Goldsystem Crow/Aquila wird weiter ausgedehnt und über mehrere übereinandergestapelte subvertikale Erzgänge hinweg abgegrenzt. Die dominanten Erzgänge, McLeod und Aquila, liegen schräg zueinander, kreuzen sich am östlichen Ende und werden laut Erwartungen ein kombiniertes Tagebauszenario unterstützen. Beide Erzgänge weisen eine hochgradige Vererzung auf, die auch ein Untertageabbaupotenzial unter den Tagebaugrenzen bieten sollte.

