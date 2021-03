DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Weitere Ausdehnung des Goldsystems Crow/Aquila



04.03.2021 / 12:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.





Der Haupterzgang in Crow, McLeod, wurde jetzt über eine Streichlänge von 600 m identifiziert, er erstreckt sich bis in eine Tiefe von 300 m, besitzt eine wahre Mächtigkeit von bis zu 60 m und bleibt offen.





Signifikante neue Ergebnisse aus dem McLeod-Erzgang in Crow sind: