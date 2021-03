M.A.N.D.U. setzt künftig auf Magicline

Linz (ots) - Über 4.000 Studios und rund 3,4 Millionen Studiomitglieder in ganz

Europa nutzen Deutschlands größte Mitgliederverwaltungssoftware Magicline. Nun

stößt der Fitness-Franchisegeber M.A.N.D.U., der bereits über 50 Stores in 5

Ländern betreibt, auch software-technisch in die Champions League der

Fitness-Anbieter vor und steigt auf den Software-Marktführer in der

Fitnessbranche für seine Stores in Österreich, Deutschland und Frankreich um.



Bisher setzte M.A.N.D.U. auf eine Software-Eigenentwicklung und hat damit seit

2012 die Voraussetzungen für sein Wachstum gesetzt. Der Magicline-Kontakt war

bereits zu diesem Zeitpunkt vorhanden, jedoch gab es noch keine

Magicline-Cloudlösung speziell für EMS-Mikrostudios. Dies hat sich jetzt

allerdings geändert und Magicline avancierte zur perfekten

M.A.N.D.U.-Softwarelösung, wie M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Philipp Kaufmann

ausführt: " Wir treten gerade in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung ein

und haben spannende Expansionspläne, unter anderem in Frankreich und

Deutschland. Für ein kontrolliertes Wachstum brauchen wir aber eine

Softwarelösung, die skalierbar ist und uns in der Digitalisierung unserer

Prozesse hundertprozentig unterstützt. Mit Magicline haben wir dafür den idealen

Partner gefunden."







Fitnessanbietern eine 360 Grad Premiumlösung für das Management ihrer

Verwaltungsaufgaben und die Digitalisierung ihrer Studios. "Wir freuen uns sehr,

dass wir M.A.N.D.U. als Kunden gewinnen konnten und wir sie mit unserer

cloudbasierten Studiosoftware ausstatten. Wir sind davon überzeugt, dass die

Magicline dabei helfen wird, die ambitionierten und internationalen

Wachstumsziele der M.A.N.D.U.-Gruppe zu erreichen" , sagt Daniel Hanelt,

Geschäftsführer der Sport Alliance, zu der Magicline gehört.



Schnell und leicht verständlich



Christian Mayrleb, ehemaliger ÖFB-Nationalspieler und nunmehriger

M.A.N.D.U.-Geschäftsführer gemeinsam mit Philipp Kaufmann, sieht in der

Verwendung von Magicline genau die Vorteile gegeben, die man für einen

reibungslosen Store-Ablauf benötigt: "Ich erlebe es tagtäglich im Store: Man

braucht vor Ort eine schnelle und leicht verständliche Software - ein System,

welches einen in der täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt und zudem

state-of-the-art ist." Mit der Umstellung auf Magicline stehen allen Kunden

sowohl eine iOS als auch eine Android-Lösung zur Verfügung. Darüber hinaus gibt

es zahlreiche Möglichkeiten, wie die Kunden beispielsweise digital ihre Verträge

einsehen oder Trainingstermine buchen können. "Ein weiteres Argument für

Magicline war die Vernetzung der Daten - so ist es nunmehr möglich, die



