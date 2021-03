Amazon prämiert die nächste Generation innovativer Start-ups mit dem Launchpad Innovation Award (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bis zum 28. März können sich Start-ups aus ganz Europa, die physische Produktean Verbraucher:innen verkaufen, bewerben. Eine Jury wird zunächst 15 Finalistenin die engere Wahl nehmen, aus denen dann die fünf innovativsten Start-upsausgewählt werden. Die fünf Finalisten erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhevon 10.000 Euro, kostenlosen Zugang zu Amazon Launchpad für ein Jahr sowieWerbe-Platzierungen. Der erste Platz als "Start-up des Jahres" erhält weitere90.000 Euro."Innovation ist Teil unserer Kultur. Im Interesse unserer Kundinnen und Kundenentwickeln wir uns und unser Angebot ständig weiter. Dazu gehört auch, dass wirkleinen Unternehmen eine Startrampe für ihre innovativen Ideen bieten wollen",sagte Xavier Flamand, Director EU Seller Services. "Seit dem Start von AmazonLaunchpad haben wir über 2.000 Startups in Europa unterstützt. Mit den Awardsschaffen wir nun eine zusätzliche Bühne für aufstrebende Marken und freuen unsbereits darauf, unsere Kundinnen und Kunden mit vielen neuen und innovativenProdukten zu begeistern."Die Start-ups, die sich für den Award bewerben, müssen folgende Bedingungenerfüllen: Sie müssen Markeninhaber und in der Europäischen Union (inklusiveGroßbritannien und der Schweiz) registriert sein, weniger als 50Mitarbeiter:innen beschäftigen, seit weniger als 10 Jahren tätig sein und einenJahresumsatz unter 10 Millionen Euro aufweisen.Die Jury setzt sich aus fünf Branchenexpert:innen, Amazon Mitarbeiter:innen undexternen Mitgliedern, zusammen:- Andy Fishburn, Managing Director Virgin Start-up- Greg Williams, Chefredakteur von Wired UK- Jamie Siminoff, CEO von Ring- Aditi Singh, General Manager von Amazon Launchpad Europe- Ryan Frank, Head of Marketplace von Amazon in SpanienDie Produkte werden nach ihrer Ästhetik, ihrem Design, ihrer Einzigartigkeit undVielfalt ausgewählt. Aber auch soziale, ökologische und ökonomischeNachhaltigkeitsaspekte werden als Bewertungskriterien herangezogen.Weitere Informationen zu den Amazon Launchpad Innovation Awards finden sichunter http://www.amazon.de/launchpad/innovationawards .