146 Milliarden Euro für die Tonne? / Banken und Kunststoffindustrie verschärfen globale Umweltkatastrophe

Berlin (ots) - Europäische Top-Banken, darunter auch die Deutsche Bank und dieCommerzbank, tragen durch ihre Milliarden-Investments und Finanzierungen massivzur globalen Verschmutzung durch Plastik bei - dies belegt der heutevorgestellte Bericht "Dirty Profits" der Nichtregierungsorganisation FacingFinance. Keine der untersuchten Banken verfügt bislang über eine umfassendePlastikrichtlinie, weder in Bezug auf die Produktionskette noch auf dieKonsumgüterbranche.Der Bericht analysiert die Investitionen und Finanzierungen von achteuropäischen Großbanken, die Finanzbeziehungen in Höhe von mehr als 146Milliarden Euro zu kunststoffproduzierenden oder -verarbeitenden Unternehmenunterhalten. Insgesamt haben die Banken den untersuchten Unternehmen seit 2017Kapital in Höhe von rund 95 Milliarden Euro für die Finanzierung ihrer"plastikfreundlichen" Geschäftsmodelle beschafft. Führend dabei waren die HSBC,Deutsche Bank, BNP Paribas und die spanische Santander. Zudem tätigten dieBanken Investitionen im Gesamtvolumen von fast 52 Milliarden Euro inplastikfreundliche Branchen.