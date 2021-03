Neobroker nextmarkets riceve 30 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B (FOTO)

Colonia (ots) -



Nextmarkets, il broker online innovativo e senza commissioni, riceve 30 milioni

di dollari in un round di finanziamento di serie B. Il capitale aggiuntivo è

destinato ad accelerare ulteriormente l'espansione europea della società FinTech

fondata a Colonia nel 2014 e ad affermare nextmarkets come neobroker leader in

Europa. Oltre a Germania e Austria, altri sei paesi - Regno Unito, Portogallo,

Olanda, Francia, Spagna e Italia - sono già stati lanciati alla fine del 2020.





Il round di finanziamento suggella un anno finanziario 2020 di successo in cuil'azienda ha moltiplicato tutti i KPI chiave come il numero di transazionieseguite, i fondi dei clienti in gestione, così come il numero di clienti."Siamo molto soddisfatti del forte interesse e della fiducia da parte degliinvestitori nuovi ed esistenti. Il potenziale di crescita è enorme e siamo soloall'inizio di una nuova era in cui il mercato azionario viene democratizzato.Con il nostro approccio di coaching unico, ci assicuriamo che gli investitoriprivati non solo facciano trading gratis, ma soprattutto che abbiano molto piùsuccesso sul mercato azionario", dice il CEO e co-fondatore Manuel Heyden. Suofratello Dominic Heyden, co-fondatore e CTO continua: "Siamo particolarmenteorgogliosi del fatto che con meno di 40 dipendenti, abbiamo costruito in temporecord un broker online che è attivo in otto mercati europei e che si basa dallaA alla Z sulla propria piattaforma tecnologica e ha un quadro normativocompleto."L'investitore principale Christian Angermayer aggiunge: "Siamo solo all'iniziodi un nuovo boom del retail sul mercato azionario. Tuttavia, la crisi di fiduciain altri neobroker in relazione al fenomeno Gamestop ha anche dimostrato quantosia importante scegliere il partner giusto. Nextmarkets è al 100% trasparente, èinteramente di proprietà, compresa la sua licenza bancaria, e offre un verotrading di azioni a zero commissioni, senza commissioni nascoste o universo diinvestimento limitato. E gli investitori possono anche scambiare Bitcoinfacilmente e comodamente su nextmarkets".Nextmarkets investirà il capitale principalmente nell'ulteriore sviluppo dellapiattaforma e nell'ulteriore crescita dei clienti. "La nostra pipeline diprodotti è piena di innovazioni e non vediamo l'ora di renderle disponibili ainostri clienti", dice Manuel Heyden, descrivendo la fase di crescita che ora ciattende.Informazioni su nextmarkets AG:Nextmarkets è il neobroker europeo senza commissioni. Oltre al commercio genuinoe senza commissioni di azioni ed ETF a 0 euro attraverso la borsa, la societàFinTech impressiona con una tecnologia proprietaria, un ampio set diapprovazioni normative, come la banca per il commercio di titoli o la licenza digestione del portafoglio, così come le ultime innovazioni del mercatofinanziario, come un prodotto innovativo del mercato monetario, con il quale iclienti possono assicurare in modo flessibile un rendimento dell'1,25% all'annoanche in un ambiente a tasso zero. L'offerta comprende un'offerta completa dicoach del mercato azionario curata da esperti. Più di venti investitoriprofessionisti mostrano ai clienti fino a 300 idee d'investimento al mese,gratuitamente e in tempo reale. Nextmarkets, con uffici a Colonia, Lisbona eMalta, impiega attualmente 39 persone ed è sostenuta da importanti investitoricome Peter Thiel, Founders Fund, Christian Angermayer, Alan Howard, AxelSpringer, Falk Strascheg, DEWB e la società quotata FinLab AG.Contatto:nextmarkets AGmailto:press@nextmarkets.comTelefono: +49 (0) 221 89 25 90 07Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/153714/4854774OTS: nextmarkets AG