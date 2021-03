West Mining Corp. beauftragt Moose Mountain Technical Services mit der Aktualisierung der historischen Ressource bei Kena

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Vancouver, B.C. - 4. März 2021 - West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST, OTC: WESMF, FWB: 1HL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Moose Mountain Technical Services („Moose Mountain“ oder „MMTS“) aus Cranbrook (BC) mit der Erstellung von aktualisierten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzungen für die Zonen Kena und Gold Mountain in seinem Gold- und Kupferkonzessionsgebiet Kena-Daylight beauftragt hat. Beide Konzessionen befinden sich im Südosten von British Columbia.

„Die Umwandlung der historischen in eine aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung im Konzessionsgebiet Kena ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung dieses Projekts. Die Kontinuität der Daten legt dafür den Grundstein”, erklärt President und CEO Nicholas Houghton.

Unter der Leitung von Sue Bird, P.Eng., wird das MMTS-Team für folgende Aufgaben verantwortlich zeichnen:

- Datenerfassung und -organisation

- Prüfung der Analyseergebnisse und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolldaten

- Besichtigung jeder Lagerstätte

- Aktualisierung der geologischen Modelle

- Aktualisierung des Blockmodells und der Ressource

- Verifizierung und Betrachtung des vorherigen Tiefbaus

- aktualisierter NI 43-101-konformer Bericht im Zusammenhang mit den Ressourcenschätzungen für Kena

