Pure Extracts Technologies: Der nächste Schritt ist eingeleitet.

Pure Extracts teilte nämlich mit, dass die 100%ige Unternehmenstochter Pure Mushrooms Corp., einen Antrag auf eine Händlerlizenz gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, Arzneimittelgesetz) bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada eingereicht hat. Das CDSA bietet unter anderem den Rahmen für den legalen Zugang zu kontrollierten Stoffen sowie für die Kontrolle und Regulierung von deren Produktion, Vertrieb und Verkauf. Eine der Aufgaben von Health Canada besteht darin, den Genehmigungs- und Überwachungsrahmen für die legale Herstellung kontrollierter Substanzen bereitzustellen.

Erst gestern berichteten wir über die Meilensteine, die die kanadische Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) im Geschäft mit Cannabis- und CBD-Produkten erreicht hat. Und schon heute gibt das Unternehmen einen wichtigen Fortschritt in Bezug auf den geplanten Eintritt in den Markt für Psychedelika bekannt!

Dabei ist die von Health Canada ausgestellte Händlerlizenz die Grundvoraussetzung, um verschiedene Aktivitäten mit kontrollierten Substanzen durchführen zu können. Die Lizenzinhaber sind sowohl für die Einhaltung des CDSA und seiner Vorschriften als auch für die Einhaltung anderer geltender Bundes-, Provinz- und Territorialgesetze sowie der kommunalen Verordnungen verantwortlich.

Hat Pure Extracts die Händlerlizenz erhalten, ist es unter anderem möglich,

- kontrollierte Substanzen zu beschaffen, einschließlich durch Import, Synthese, Übertragung, Anbau und Ernte psychedelischer Pilze zur Psilocybinextraktion,

- an kontrollierten Substanzen wie Psilocybin und Psilocin zu forschen und Wirkstoffe zu entwickeln,

- kontrollierte Substanzen an Firmenkunden zu verkaufen, auch durch Export und

- die kontrollierten Substanzen über Apotheken zu verkaufen.

Pure Extracts hatte sich bei der Fertigstellung des Antrags von einem der führenden Beratungsunternehmen Kanadas mit Fachkenntnissen in im Bereich Cannabis und anderen regulierten Konsumgüterindustrien unterstützen lassen. Damit, so CEO Ben Nikolaevsky, schaffe man die Grundlage für den Einstieg in die Welt der kontrollierten Substanzen und psychedelischen Extrakte.

Mit Erhalt der Lizenz kann das Unternehmen sich dann auf die Kooperation mit Partnern wie Ärzten, Pharmaunternehmen und Apotheken vorbereiten Man geht davon aus, dass klinische Studien in naher Zukunft zur Legalisierung von Psychedelika und zur Weiterentwicklung der Mikrodosierung führen werden. Damit würden der Markt und die Nachfrage nach Psilocybin und ähnlichen Stoffen voraussichtlich deutlich wachsen.

Noch hat Pure Extracts die Händlerlizenz nicht vorliegen, doch wir sind zuversichtlich, dass dies in absehbarer Zeit der Fall sein wird und das Unternehmen damit in einen dritten, sehr spannenden und aussichtsreichen Markt eintreten kann.

