Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Volkswagen an Dax-Spitze weiter auf dem Vormarsch Die am Vortag eingeleitete Kursrally der Volkswagen -Aktien ist am Donnerstag weiter gegangen. Die Papiere des Autobauers rückten zur Mittagszeit um zwei Prozent vor nahe an die 190-Euro-Marke. Sie waren so erneut Spitzenreiter im schwachen Dax . …