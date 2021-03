Starker Anstieg der Nutzung der DSGVO konformen PANConference

Hamburg (ots) - Seit der Markteinführung im Juli 2020 bietet PANConference® ein

neues Level an Sicherheit für DSGVO konforme Online-Meetings und

Videokonferenzen, die immer häufiger von professionellen Anwendern genutzt

werden.



Dank der Browser unterstützten Verfügbarkeit müssen Teilnehmer keine zusätzliche

Software installieren, sondern können durch internetfähige Endgeräte per

Ende-zu-Ende verschlüsselter Verbindung an Online-Meetings und Videokonferenzen

teilnehmen. Die innovative und sichere PANConference® erfreut sich bereits

starker Beliebtheit bei professionellen Anwendern, insbesondere bei

international aufgestellten Anwaltskanzleien, Banken und Reiseanbietern. Die

durchschnittliche Nutzung der Online-Meetings und Videokonferenzen hat sich in 6

Monaten verachtfacht, die Nachfrage steigt weiterhin stetig an.









Dank der intelligenten PANConference® werden die unterschiedlichen Systeme der

Anwender fortlaufend in der Übertragungsrate erkannt, um eine bestmögliche

Audio- und Videoqualität und Verschlüsselung zu gewährleisten.



Für eine weltweit tätige Anwaltskanzlei wurde die Funktion

"Verhandlungsgespräch" in PANConference® entwickelt, die lebendige

Videokonferenzen, ganz ohne abgehackte Audio-Dialoge ermöglicht. Die Umsetzung

ist insbesondere für Anwälte wichtig, die über PANConference® Schlichtungen

führen. Die Funktion steht mittlerweile als Systemstandard allen Nutzern zur

Verfügung.



82% Prozent der befragten Kunden geben an, durch den reibungslosen Einsatz und

die sichere Verfügbarkeit von PANConference® mehr zu erreichen, als mit anderen

Videokonferenz-Produkten.



94% Prozent der Befragten geben an, dass sie aus Gründen der DSGVO treue, der

hohen Datensicherheit, der ausgezeichneten Qualität sowie der Verfügbarkeit,

keine andere Videokonferenz Technologie mehr einsetzen und auch Ihren Kunden und

Partnern PANConference empfehlen.



Alles, was Sie für sichere Videokonferenzen brauchen



PANConference® wird von der PAN AMP AG vermarktet, die ihren Hauptsitz in

Hamburg hat. Alle Systeme werden in Deutschland betrieben und sind gänzlich frei

von Datenausleitungen an Dritte. Weitere Informationen zur PANConference® stehen

online unter https://panamp.de/ zur Verfügung.



Pressekontakt:



PAN AMP AG

Hamburger Straße 11

22083 Hamburg

Internet: panamp.de

Telefon: +49 [0]40 553002-0



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31605/4854800

OTS: PAN AMP AG





