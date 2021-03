L'Oréal Paris feiert seit 50 Jahren starke Frauen mit dem Slogan "Weil wir es uns wert sind" (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen des 50. Geburtstags des ikonischen Slogans " Weil

wir es uns wert sind ", fand die digitale Konferenz von L'Oréal Paris "We

celebrate Women" am 03. März 2021 statt: Hierbei stand das Engagement von

L'Oréal Paris in dem Bereich Women's Empowerment mit dem internationalen

Trainingsprogramm "Stand Up" gegen Belästigung in der Öffentlichkeit im Fokus.

"Wir möchten diesen starken Moment nutzen, um Frauen ein Gehör zu verschaffen,

Frauen in den Mittelpunkt zu rücken und dieses starke Statement nach außen hin

zu kommunizieren" , so Alma Lipa, Geschäftsführerin von L'Oréal Paris.



In einem spannenden Live-Talk wurde das internationale Trainingsprogramm "Stand

Up" gegen Belästigung in der Öffentlichkeit beleuchtet, welches von L'Oréal

Paris und der Non-Profit-Organisation Hollaback! ins Leben gerufen wurde. Das

Ziel von "Stand Up" ist es, weltweit Frauen und Mädchen zu empowern und zu

stärken: Das Programm trainiert TeilnehmerInnen darin, mit einer einprägsamen

Methode in Situationen der Belästigung richtig zu handeln und diese zu

entschärfen. Somit wird die Öffentlichkeit zu einem sichereren Ort.







dem Bereich Women's Empowerment und über die 15-jährige Partnerschaft mit der

gemeinnützigen Organisation DKMS LIFE gesprochen. Um Krebspatientinnen

beizustehen und gemeinsam gegen den Krebs zu kämpfen, kollaboriert L'Oréal Paris

mit der DKMS LIFE und unterstützt deren "look good, feel better"

Patientenprogramm mit Geld- und Produktspenden.



Teil des Live-Talks waren die hochkarätigen VIP-Gäste Natalia Wörner und Guido

Maria Kretschmer . Janin Ullman führte als charmante Moderatorin durch den

Live-Talk und die Schauspiel-Ikone Iris Berben , die zahlreiche Organisationen

unterstützt und sich für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung einsetzt, wurde

als weiterer Stargast und langjährige Markenbotschafterin von L'Oréal Paris

zugeschaltet.



Die renommierte Schauspielerin Natalia Wörner, mit Auszeichnungen vom Deutschen

Fernsehpreis bis hin zur ROMY, ist bekannt für ihr ehrenamtliches und

gesellschaftspolitisches Engagement. Sie kämpft als Botschafterin und

Initiatorin für die Rechte der Frauen in Deutschland. 2016 bekam sie vom

damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Aufgewachsen in einem Frauenhaushalt mit drei Generationen, gilt ihre

Leidenschaft der Stärkung von Frauen.



Der Stardesigner Guido Maria Kretschmer ist ein Frauenversteher und ein wahrer

Female Empowerer, der es durch seine Mode und Empathie schafft, dass sich jede

Frau einzigartig fühlt. Er engagiert sich in zahlreichen sozialen Projekten und Seite 2 ► Seite 1 von 3



