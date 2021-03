Mittelstand erwartet großzügige Lockerungen - im Zweifel für die Öffnung

Berlin (ots) - Zu den gestrigen Corona-Beschlüssen erklärt BVMWBundesgeschäftsführer Markus Jerger:"Der Mittelstand ist vom Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs mehrals enttäuscht. Anstatt einen klaren Pfad zum Lockoff aufzuzeigen, führt dieBundesregierung die Wirtschaft in einen Irrgarten neuer bürokratischerRegelungen. Weil die Bundesregierung ihre Hausaufgaben bei der Impflogistik undder Testbeschaffung nicht gemacht hat, muss die Wirtschaft weiter unterstaatlich angeordneten Zwangsschließungen leiden. Das gilt gleichermaßen fürKultureinrichtungen, die für die Politik offenbar einen geringen Stellenwerthaben.Wir fordern die Länder und Kommunen auf, die gestrigen Beschlüsse zurExistenzsicherung unserer Unternehmen so großzügig wie möglich auszulegen: imZweifel für die Öffnung. Der Mittelstand erwartet, dass die Öffnungen schnellund vor allem unter gleichen Bedingungen für alle erfolgen. Es ist höchste Zeitfür eine Kurskorrektur in der Corona-Politik. Dazu gehören Impfungen rund um dieUhr ebenso wie die schnelle, unbürokratische Auszahlung der Hilfen. Nur so kannder wirtschaftliche Tod ganzer Branchen noch abgewendet werden. "Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/4854863OTS: BVMW