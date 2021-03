Finnland fördert Forschung und Entwicklung / Neue Steuervorteile für ausländische Unternehmen

Helsinki (ots) - Deutsche Unternehmen können ab sofort die Vorteile der neuen

steuerlichen Anreize Finnlands (https://www.businessfinland.fi/en/do-business-wi

th-finland/invest-in-finland/business-environment/incentives/tax-incentives)

nutzen. Die Steuererleichterungen senken die Kosten von Forschungs- sowie

Entwicklungsprojekten und fördern zudem das Engagement der Mitarbeiter durch

steuerfreie Aktien. Finnland, das im weltweiten Covid Economic Recovery Index

(https://www.covidrecoveryindex.org/ranking) den ersten Platz belegt, bietet

jetzt und in Zukunft ein sicheres Umfeld für Forschung und Entwicklung.



Experten erwarten, dass sich die unterschiedlichen Covid-Strategien der

einzelnen Länder im Tempo ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Erholung

widerspiegeln werden. Finnland, das Land am Polarkreis, steht mit seiner

Strategie bislang auf dem ersten Platz im Covid Economic Recovery Index, einer

weltweiten Rangliste von 122 Ländern auf Basis der nachgewiesenen

Widerstandsfähigkeit und des Potenzials für eine wirtschaftliche Erholung.





Damit sich Länder erholen und Volkswirtschaften auf einen Wachstumspfadzurückkehren können, ist es unerlässlich, die Forschungs- undEntwicklungsprojekte (F&E) von Unternehmen zu unterstützen. Die jüngstenMaßnahmen der finnischen Regierung hierfür sind steuerliche Anreize, die imJanuar 2021 in Kraft getreten sind. Sie sollen die F&E-Aktivitäten und dasMitarbeiterengagement von in Finnland tätigen Unternehmen fördern."Unternehmen müssen ihren Betrieb während und nach der Pandemie erneuern, damitsich die Wirtschaft erholen kann. F&E-Aktivitäten sind dabei eineSchlüsselkomponente", sagt Antti Aumo, Head of Invest in Finland bei FinnlandsOrganisation für Handel, Investitionen, Reiseförderung undInnovationsfinanzierung Business Finland(https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/home) .Ein Superabschlag zur Förderung gemeinsamer F&E-ProjekteWer denkt, die nordischen Länder wären wegen ihrer Steuersätze, Löhne undLebenshaltungskosten zu teuer, um Geschäfte mit ihnen zu machen, täuscht sich.Tatsächlich ist der finnische Körperschaftssteuersatz von 20 Prozent derniedrigste in den nordischen Ländern und einer der niedrigsten in der gesamtenEU. Das neue Gesetz verbessert das steuerfreundliche Geschäftsumfeld Finnlandssogar noch weiter, indem es Unternehmen in den Jahren 2021 bis 2025 einen150-prozentigen Steuerabzug für gemeinsame F&E-Projekte bietet. Dies bedeutet:Unternehmen erhalten einen zusätzlichen Steuerabzug von 50 Prozent (zusätzlichzum üblichen 100-prozentigen Abzug) auf Kosten von Forschungs- undInnovationsprojekten, die in Zusammenarbeit mit Universitäten und