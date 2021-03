München (ots) - Bessere Arbeitsbedingungen durch verbindliche

Sorgfaltspflichten: Die Bundesregierung hat sich Mitte Februar auf einen

Referentenentwurf für ein deutsches Lieferketten- bzw. Sorgfaltspflichtengesetz

verständigt. Der Entwurf ist Anfang März durch das Bundeskabinett verabschiedet

worden und wird nunmehr in den Bundestag eingebracht. Damit steht fest: Das

Lieferkettengesetz kommt noch in dieser Legislaturperiode. Doch in welcher Form

der Gesetzestext Bundestag und Bundesrat passieren wird, darauf darf man

weiterhin gespannt sein.



Welche Bedeutung das Gesetz für die Touristikbranche hat und wie Akteure aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft dazu stehen, darum geht es u. a.

beim traditionellen Studiosus-Gespräch auf dem digitalen ITB Berlin NOW Kongress

am 12. März 2021. Auf dem virtuellen Podium diskutieren:







School und Professorin für Strategisches Beschaffungsmanagement



Antje Monshausen, Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt

und Vorsitzende der Multistakeholder-Initiative Roundtable Human Rights in

Tourism



Bettina Roth, Leiterin Qualitätsmanagement, VAUDE



Moderation: Tanja Samrotzki, Journalistin



Digital zuschalten: Informationen zum 36. Studiosus-Gespräch



Das Studiosus-Gespräch "Menschenrechte in den Lieferketten: Welches

Sorgfaltspflichtengesetz brauchen wir?" findet am 12. März 2021 in der Zeit von

14 bis 14.30 Uhr innerhalb des ITB Berlin NOW Kongresses statt, dem diesjährigen

digitalen Format des größten Fachkongresses der Branche. Journalisten können

sich unter https://messe-berlin.press-registration.de/itb_berlin_now_2021

akkreditieren lassen. Eintrittskarten sind hier erhältlich:

https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Tickets/



So kommt Studiosus seiner menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nach:

https://ots.de/vKLPZw



Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe Studiosus



Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Zur Studiosus-Gruppe

gehört auch der im günstigeren Rundreise-Segment positionierte Veranstalter

Marco Polo. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und

Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht

Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer

ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Neu

2021: Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert

Studiosus durch Investitionen in Klimaschutzprojekte auch alle Flugreisen sowie

die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung. Damit reisen Gäste von Studiosus

und Marco Polo umfassend klimaneutral. Internet: http://www.studiosus.com



Pressekontakt:



Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der Unternehmensgruppe

Telefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: mailto:frano.ilic@studiosus.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40194/4855007

OTS: Studiosus Reisen





