CENTOGENE und die Stadt Rostock starten Pilotprojekt zur sicheren Schulöffnung durch regelmäßige SARS-CoV-2-PCR-Testungen der gesamten Schüler- und Lehrerschaft der Region

Ab nächster Woche bis zu den Pfingstferien bietet CENTOGENE den etwa 30.000 Schülern und Lehrern in Rostock regelmäßig kostenlose Corona-PCR-Tests an

Rostock soll damit als Blaupause für eine weitreichende Strategie zur sicheren Schulöffnung in der Bundesrepublik Deutschland gelten, die zügig auf weitere Regionen ausgedehnt werden könnte

Die flächendeckende Befundung durch einen SARS-CoV-2-PCR-Test, der akute Infektionen auch bei einer niedrigen Viruslast nachweist, schafft die notwendige Grundlage

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 04. März 2021 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, hat heute den Start eines Pilotprojekts mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bekannt gegeben, in dessen Rahmen CENTOGENE allen Schulen in Rostock anbietet, bis zu 30.000 Schüler und Lehrer zweimal wöchentlich freiwillig und kostenlos auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu testen. Es ist Teil des Konzepts "Pilot Rostock" für regionale Öffnungsschritte nach dem zweiten Lock-Down.

Das Pilotprojekt startet ab nächster Woche mit den Abschlussklassen an 25 Schulen und wird vorerst bis zu den Pfingstferien andauern. Alle weiteren Klassen folgen sukzessive. Interessierte, die einen SARS-CoV-2-Test durchführen wollen, registrieren sich vorab online auf dem Corona-Portal (https://corona.centogene.com) , erhalten in der Schule ihr Testmaterial und können anschließend zu Hause einen Selbstabstrich durchführen. Die Proben werden in CENTOGENEs Labor ausgewertet und die Ergebnisse werden innerhalb von 36 Stunden digital über die Corona-Plattform übermittelt.