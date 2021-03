DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Research Update

First Graphene Limited: Ergebnisse der Abnutzungsversuche an Baggerschaufelauskleidungen weisen auf Verlängerung der Lebensdauer um das Sechsfache hin



04.03.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Ergebnisse aus Feldtests an durch PureGRAPH(R) verstärkten Baggerschaufelauskleidungen bekannt.