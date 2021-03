NORDLB belässt MERCK KGAA auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 131 auf 144 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Darmstädter hätten trotz schwieriger Rahmenbedingungen starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt aber nach der guten Kursentwicklung neutral, auch wenn im laufenden Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt worden sei./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 12:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 13:47 / MEZ





