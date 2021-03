Vonovia kündigt 1,69 Euro Dividende je Aktie an

Der Bochumer Immobilienkonzern Vonovia hat am Donnerstag Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt. Gemeldet wird ein Segmenterlös von 4,37 Milliarden Euro gegenüber 4,11 Milliarden Euro im Jahr 2019. Auf IFRS-Basis hat die DAX-notierte Gesellschaft einen EBITDA-Gewinnanstieg von 1,58 Milliarden Euro auf 1,82 Milliarden Euro verbucht. Die Funds from Operations in der Gruppe sind von 1,22 Milliarden Euro auf 1,35 Milliarden Euro gestiegen. ...