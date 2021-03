Deutliche Umsatzrückgänge bei Food Service Betrieben (FOTO)

Berlin (ots) - Food Service Betriebe sind als Zulieferer der Gastronomie,

Kantinen, Mensen und Co. ein zentraler Teil der gesamten Wertschöpfungskette des

Außer-Haus-Markts. Eine interne Befragung unter den Mitgliedern der

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) zeigt: Fast alle

dieser Betriebe hatten erhebliche Umsatzrückgänge im vergangenen Jahr zu

verzeichnen. Rund 70 Prozent der befragten Unternehmen berichten sogar Einbußen

von 30 Prozent oder mehr.



Olivier Kölsch, BVE-Geschäftsführer, erklärt: "Der Außer-Haus-Markt ist neben

dem Lebensmitteleinzelhandel der zweitwichtigste Absatzkanal für die Unternehmen

aus der Ernährungsindustrie. Auch wenn die meisten Betriebe nicht ausschließlich

vom Außer-Haus-Markt abhängig sind, generieren sie einen essentiellen Teil ihrer

Umsätze in diesem Bereich. Mehreinnahmen im Lebensmitteleinzelhandel können die

Einbußen nicht ausgleichen - vor allem nicht bei den kleinen und

mittelständischen Unternehmen, die sich auf den Außer-Haus-Markt als primären

Absatzmarkt spezialisiert haben."





Die Höhe der Verluste fällt je nach Kundensegment unterschiedlich hoch aus. Amstärksten betroffen sind die Zulieferungen in die Bediengastronomie undHotellerie sowie Lebensmittel und Getränke für Veranstaltungen,Freizeitgastronomie und die Verkehrsgastronomie. In letzterem Segmentverzeichnete jedes dritte Unternehmen Umsatzrückgänge von 80 Prozent und mehr.Und auch auf das laufende Jahr blicken die Unternehmen tendenziellpessimistisch. Eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau erwarten die meisten nicht vorEnde 2022. Rund 30 Prozent der Befragten befürchten gar, dass es noch mindestensdrei bis fünf Jahre dauern könnte oder eine Rückkehr auf Vorkrisenniveauüberhaupt nicht erfolgen wird."Was die Unternehmen nun brauchen sind Planungssicherheit und Perspektiven. Dazugehören unter anderem eine klare Öffnungsstrategie von Seiten der Politik unddie Sicherheit, dass die versprochenen (finanziellen) Hilfsleistungen vomFinanzminister auch zeitnah erbracht werden. Steuerliche Anreize wiebeispielsweise eine verlängerte Senkung der Mehrwertsteuer für denAußer-Haus-Konsum sind darüber hinaus wichtige Stellschrauben, um der Branche zuhelfen, die Krise zu überwinden. Allerdings müssen hiervon auchGetränkehersteller profitieren."So hatte der Bundestag hat am 26. Februar beschlossen, die Mehrwertsteuer aufSpeisen in Restaurants bis Ende 2022 auf 7% zu senken. Im Lokal verzehrteGetränke werden allerdings weiterhin mit 19% besteuert."Wir konnten im ersten Lockdown sehen, dass produktübergreifend bereitsvorproduzierte und eingelagerte Ware zu wenig Abnehmer findet", so OlivierKölsch weiter. "Wo es möglich war, erfolgte ein Abverkauf (zu reduziertenPreisen) oder eine Weitergabe an Lebensmittel-Retter wie zum Beispiel dieTafeln. Rund ein Drittel der Food Service Betriebe musste Produkte jedochentsorgen. Darunter waren vor allem Frischeprodukte sowie Produkte mitbegrenztem Mindesthaltbarkeitsdatum. Doch auch ein längeresMindesthaltbarkeitsdatum schützt mittlerweile nicht mehr vor Entsorgung.Jüngstes Beispiel sind die unzähligen Liter Bier, die nicht mehr verkauft werdendürfen."Die Ernährungsindustrie ist mit rund 617.484 Beschäftigten in 6.166 Betriebender viertgrößte Industriezweig Deutschlands, zuverlässig versorgt sie 83Millionen Verbraucher mit hochwertigen und preiswerten Lebensmitteln. Mit einerExportquote von rund 33 Prozent schätzen zudem Kunden weltweit die Qualitätdeutscher Produkte. Die Branche ist klein-und mittelständisch geprägt: 90Prozent der Unternehmen der deutschen Ernährungsindustrie gehören demMittelstand an.