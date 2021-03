Der neueste COVID-19-Test von Seegene kann gleichzeitig 4 Gene von SARS-CoV-2 und mehrere Virusvarianten nachweisen

Das neue Produkt von Seegene identifiziert COVID-19 und die Varianten während des primären PCR-Tests in 1 Stunde 55 Minuten

Die proprietäre Hochmultiplex-Technologie von Seegene ermöglicht den Nachweis von 10 verschiedenen Zielgenen

Südkoreanische Firma entwickelt zusätzliche Varianten-Diagnosetests

SEOUL, Südkorea, 4. März 2021 /PRNewswire/ -- Seegene (KQ096530), das auf molekulare Diagnostik spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, sagte am Mittwoch, dass es die Entwicklung des weltweit ersten Varianten-Diagnosetests abgeschlossen hat, der mit einer einzigen MultiplexReal-time-PCR gleichzeitig COVID-19 und mehrere Virusvarianten nachweisen kann. Der „Allplex SARS-CoV-2 Master Assay" kann sowohl das Coronavirus als auch seine Varianten in einem Testlauf identifizieren. Es ist ein einfacher Weg, um die Coronavirus-Gene zu untersuchen, da die Pandemie sich weiter ausbreitet, nachdem die ansteckenden Varianten sich in mindestens 70 Ländern verbreitet haben.