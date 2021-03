L'Oréal schlägt ein neues Kapitel in Forschung und Entwicklung auf und setzt verstärkt auf natürliche Inhaltsstoffe (FOTO)

Clichy (ots) - Im Rahmen des Bestrebens, den Verbrauchern immer wirksamere,

sicherere und umweltfreundlichere Produkte anzubieten, verpflichtet sich L'Oréal

zu einer bedeutenden Umgestaltung seiner Forschung und Innovation durch die

Einführung eines "Green Sciences"-Ansatzes (Biowissenschaften). Bis 2030 werden

95% der Inhaltsstoffe aus erneuerbaren pflanzlichen Quellen, reichhaltig

vorhandenen Mineralien oder zirkulären Prozessen stammen; und 100% der Formeln

werden die aquatische Umwelt respektieren.



Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der Umweltschutz eine absolute

Notwendigkeit ist und die Covid-19-Pandemie eine erhöhte Nachfrage nach

Produkten hervorruft, die sowohl gut für die Gesundheit als auch sicher für die

Umwelt sind. Vor diesem Hintergrund schlägt L'Oréal ein neues Kapitel in der

Forschung und Entwicklung auf, indem die Natur zu einer treibenden Kraft bei der

Entwicklung erneuerbarer Alternativen zu erdölbasierten Inhaltsstoffen wird.





Der Konzern wird sich die jüngsten Fortschritte in den "Green Sciences" zunutzemachen, um den nachhaltigen Anbau von Inhaltsstoffen zu ermöglichen und dasBeste, was die Natur zu bieten hat, durch modernste technologische Prozesse zuextrahieren. Bereits im Jahr 2020 sind 80 % der Rohstoffe der Gruppe leichtbiologisch abbaubar, 59 % sind erneuerbar, 34 % sind natürlich oder natürlichenUrsprungs. 29% der in den L'Oréal-Formeln verwendeten Inhaltsstoffe wurden nachden Prinzipien der "Green Chemistry"[1] entwickelt.Nicolas Hieronimus, L'Oréal Deputy Chief Executive Officer , verantwortlich fürdie Divisionen, sagt: "Mit Green Sciences schlagen wir ein neues Kapitel für dieForschung und Innovation von L'Oréal auf, die seit der Gründung des Unternehmenseine wichtige treibende Kraft ist. Unser Ziel ist es, dass wir bis 2030 Frauenund Männern auf der ganzen Welt immer wirksamere, sicherere undumweltverträglichere Kosmetika anbieten können."Um diesen Übergang zu erreichen, hat L'Oréal seine gesamten Ressourcen imBereich "Green Sciences" zusammengezogen, einschließlich der jüngstenFortschritte in der Agronomie, zusammen mit neuen Entwicklungen in derBiotechnologie, der Grünen Chemie, der Rezepturkunde und denModellierungswerkzeugen. Darüber hinaus baut der Konzern eine Reihe vonstrategischen Partnerschaften mit Universitäten, Start-ups und seinen eigenenRohstofflieferanten auf.Barbara Lavernos, Chief Research, Innovation and Technology Officer ,bekräftigt: "Dank Green Sciences sind wir in der Lage, diese ambitioniertewissenschaftliche und technische Herausforderung anzunehmen. Dieser virtuose,