Shutterstock startet "All The Best Artists"-Kampagne und präsentiert verschiedene Künstler seiner weltweiten Community aus 1,6 Mio. Mitwirkenden

Aus der 1,6-Millionen-Community des Unternehmens wurden acht der innovativstenund talentiertesten Schöpfer von Shutterstock ausgewählt, deren inspirierendeArbeit, die unterschiedliche Genres und Regionen umfasst, präsentiert wird. Ineiner digitalen Galerie werden diese kreativen Werke vorgestellt und bieteneinen Einblick in die Arbeit der vielen Künstler, die hinter dem hochwertigenInhaltsangebot von Shutterstock stehen."Shutterstock steht für außergewöhnliche, ansprechende Inhalte, und wir lassenuns jeden Tag von unserer vielfältigen Künstler-Community inspirieren, die diesmöglich macht", erklärte Kristen Sanger, Senior Director of ContributorMarketing bei Shutterstock . "Wir sind stolz darauf, eine so reichhaltigeMischung aus Hintergründen und Perspektiven in unserer weltweitenMitarbeiterbasis zu haben, und wir freuen uns sehr, der ganzen Welt die Menschenhinter den überzeugenden Inhalten von Shutterstock in den Bereichen Fotografie,Video, Illustration und Musik präsentieren zu können."Die acht Künstler, die im Rahmen der "All The Best Artists"-Kampagne vorgestelltwerden, wurden aufgrund ihrer jeweiligen Spezialität, ihres Standorts und derVielfalt ihrer Inhalte und kulturellen Hintergründe ausgewählt. Die Künstlersind:Anusorn Nakdee | ThailandTauchen Sie ein in eine Welt von 3D-generierten Bildern, die von demthailändischen Künstler Anusorn Nakdee entworfen wurden und von frei fließendenMustern, reichhaltigen Umgebungen und einem Gespür für Fotos von Lebensmitteln