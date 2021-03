Gaia Metals zieht Ausübung der Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Freeman Creek vor

Vancouver, BC, Canada, 4. März 2021 – Gaia Metals Corp. (das „Unternehmen”) (TSX.V: GMC) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G) freut sich, bekannt zu geben, dass die Ausübung der Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung”), die am 27. Juli 2020 gemeldet wurde, vorgezogen wurde; mit der Vereinbarung wurde dem Unternehmen das Recht eingeräumt, eine Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Freeman Creek zu erwerben, das sich ca. 15 km nordöstlich von Salmon, Idaho, befindet (das „Konzessionsgebiet“) und über einen direkten Straßenzugang verfügt.

Blair Way, CEO und Director, nahm dazu wie folgt Stellung: „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Vereinbarung in einem schnelleren Tempo vorankommen und unser hundertprozentiges Eigentum an dem Konzessionsgebiet sichern können, was auch die Übertragung der Rechte auf unsere neu gegründete US-amerikanische Tochtergesellschaft umfasst.“

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Genehmigungen für die Durchführung einer Follow-up-Phase mit Bohrungen in dem Prospektionsgebiet Gold Dyke im Jahr 2021 im Nachgang zu seiner erklärten Notice of Intent, die beim Bureau of Land Management (BLM) eingereicht wurde. Die Bearbeitung der Genehmigungen für ein anfängliches Bohrprogramm im Prospektionsgebiet Carmen Creek ist noch im Gange und wird voraussichtlich bis zum Ende des Frühjahrs abgeschlossen sein.

Gemäß den Bestimmungen der vorgezogenen Ausübung der Vereinbarung wird das Unternehmen bei Unterzeichnung 2.000.000 Stammaktien und 1.000.000 Warrants zum ersten Jahrestag ausgeben (ursprünglich für den 12. August 2021 vorgesehen). Die Zahlung von CAD 40.000 zum ersten Jahrestag ist durch einen Schuldschein nachzuweisen, der bis zum 12. August 2021 vollständig zu zahlen ist. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, hat das Unternehmen seine Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung erfüllt und die Option somit in vollem Umfang ausgeübt. Die Rechte werden auf eine neu gegründete US-amerikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens übertragen.

Darüber hinaus besteht für die ausgegebenen Aktien und Warrants eine freiwillige Haltefrist von zehn (10) Monaten.

Über Gaia Metals Corp.

Gaia Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Basis- und Edelmetalle, einschließlich Platingruppenelemente, und Lithium enthalten. Das Unternehmen besitzt zwei Hauptaktiva: das Grundstück Freeman Creek in Idaho, USA, und das Grundstück Corvette-FCI in der Region James Bay in Quebec, Kanada.