Vorläufige Zahlen 2020

Müller - Die lila Logistik AG mit starkem zweiten Halbjahr 2020



Besigheim, 4. März 2021.

MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK erzielte auch im Geschäftsjahr 2020 - trotz der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie - ein solides Ergebnis. Nach vorläufigen Zahlen lag der Umsatz des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei rund 133 Mio. € (Vorjahr: 138,8 Mio. €). Mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von rund 3,8 Mio. € wurde im Gesamtjahr 2020 ein solides Ergebnis erzielt. Bedenkt man die Produktionsstillstände einzelner Kunden im 2. Quartal 2020 so war die Geschäftsentwicklung aus der Sicht des Managements insbesondere im zweiten Halbjahr sehr zufriedenstellend. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt letzter Änderungen im Rahmen der aktuell laufenden Jahresabschlussprüfung. Der Geschäftsbericht des Jahres 2020 wird plangemäß am 31. März 2021 veröffentlicht.

Unternehmensprofil



MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikdienstleister, der Beratung und Umsetzung von Logistiklösungen miteinander verbindet. Die Durchbrechung der klassischen Trennung von Beratung und Umsetzung erfolgt in den Geschäftsbereichen Lila Consult und Lila Operating. In nahezu allen Branchen entwickelt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 20 operativen Standorten. Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

Müller - Die lila Logistik SE

Oliver Streich

Leiter Unternehmenskommunikation,

Marketing & Investor Relations

Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125

oliver.streich@lila-logistik.com



1173231 04.03.2021