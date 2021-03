WISMAR/BORNHOLM (dpa-AFX) - Das am Donnerstag in Wismar ausgelaufene russische Verlegeschiff "Akademik Tscherski" soll für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 Rohre verlegen, wie die Projektgesellschaft am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der Dänischen Schifffahrtsbehörde (DMA) sind Arbeiten zusammen mit dem bereits im Einsatz befindlichen Verleger "Fortuna" bis Ende September angekündigt.

Bei der Behörde ist die Verlegung zweier Pipeline-Stränge in dänischen Gewässern angemeldet, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Hinweise an Seefahrer hervorgeht. Die angemeldeten Arbeiten erstrecken sich demnach auf ein Gebiet südlich von Bornholm bis zur deutsch-dänischen Seegrenze. Neben den Verlegern sollen noch weitere Schiffe beteiligt sein.