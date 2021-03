Nein zur Impfung - griechisches Altenheim entlässt Mitarbeiter

ATHEN (dpa-AFX) - Ein kirchliches Altenheim im Westen der Halbinsel Peloponnes hat zwei Mitarbeitern gekündigt, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. "Wir haben ihnen 15 Tage Zeit gegeben, sich impfen zu lassen oder ein Attest vorzulegen, warum eine Impfung nicht möglich ist - aber sie waren unnachgiebig und sagten, das käme für sie nicht in Frage", sagte Metropolit Germanos, Kirchenoberer des Bezirks Elis, dem Onlineportal Patrisnews am Donnerstag.

"Eine Impfung ist notwendig", sagte der 89-jährige Geistliche weiter. "Wir mussten die Mitarbeiter leider entlassen, damit die Gesundheit der Heimbewohner und des Personals nicht gefährdet wird." Er selbst habe sich, sobald dies möglich wurde, sofort im nächstgelegenen Impfzentrum impfen lassen.

In Griechenland ist die Impfbereitschaft generell hoch - bei einer entsprechenden Umfrage gaben am Dienstag 80 Prozent der Teilnehmer an, sich impfen lassen zu wollen. Nur 18 Prozent äußerten Bedenken oder lehnten eine Impfung gänzlich ab. Am Donnerstag gab Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bekannt, dass in dem Land mit seinen rund elf Millionen Einwohnern bereits mehr als eine Million Impfdosen verabreicht worden sind./axa/DP/eas