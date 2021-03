PARIS, 4. März 2021 /PRNewswire/ -- Artprice100, der Blue-Chip-Künstlerindex von Artprice, hat im vergangenen Jahr sogar um 1,8 % zugelegt – in einem Jahr, das durch das fast vollständige Fehlen internationaler Messen, aber auch durch den erzwungenen Übergang zu einer digitalen Arbeitsweise für Galerien und Auktionshäuser gekennzeichnet war. Und dennoch: Der Preis der hundert umsatzstärksten Künstler des Kunstmarkts (nach Auktionsumsatz) ist weiter gestiegen und hat damit sein Gesamtwachstum seit dem Jahr 2000 auf +405 % erhöht.

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice: „Die Entwicklung unseres Top-100-Vergleichsindex zeigt deutlich die Resilienz des Kunstmarkts in Krisenzeiten. Die – wenngleich bescheidene – positive Entwicklung des Artprice100 im Jahr 2020 ist außerordentlich beruhigend. Sicherlich, sie ist nicht vergleichbar mit den US-Börsen (der S&P 500 verzeichnete im vergangenen Jahr ein sensationelles Wachstum von +16 % und stieg in zwölf Monaten von 3234 auf 3756 Punkte)."

Obwohl man sich bei der Gestaltung des Artprice100 von S&P 500 inspirieren ließ, unterscheiden sich die beiden Indizes grundlegend und sollten mit Bedacht verglichen werden.

Artprice100 versus S&P 500: Vorsicht!

Der Artprice100 ist als Portfolio von Kunstwerken konzipiert, das die einhundert wichtigsten Künstler auf dem Kunstmarkt repräsentiert (siehe Zusammensetzung unten). Eine rein theoretische Übung: Es ist definitiv nicht möglich, einen Anteil an allen Werken eines Künstlers zu erwerben, die im kommenden Jahr versteigert werden. Tatsache ist: Es lässt sich noch nicht einmal vorhersagen, welche Werke in den nächsten zwölf Monaten auf den Sekundärmarkt kommen werden. Aber die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit geben einen hervorragenden Überblick über die allgemeine Preisentwicklung für jeden dieser Künstler.

Die Zusammensetzung des Artprice100-Index basiert auf rein objektiven Kriterien. Sie wird zum 1. Januar eines jeden Jahres auf Grundlage zweier Kriterien festgelegt, die beide völlig unabhängig von jeder persönlichen Präferenz sind: ein Erfolgskriterium und ein Liquiditätskriterium. Die Erstinvestition erfolgt also im Verhältnis zu den Auktionsergebnissen der Künstler in den letzten fünf Kalenderjahren (2015-2019) – allerdings unter der Bedingung, dass ihre Werke regelmäßig ausgetauscht werden: mindestens sieben Versteigerungen pro Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren (ausgenommen Drucke).