(neu: weitere Details und Hintergründe)



PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit den USA und seinen Nachbarn plant China eine kräftige Erhöhung seiner Militärausgaben. Auf seiner Freitag beginnenden Jahrestagung will der Volkskongress auch eine Wahlreform beschließen, die das ohnehin begrenzte demokratische System im autonomen Hongkong weiter beschneiden wird. Es soll sichergestellt werden, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion "von Patrioten regiert" wird, wie der Sprecher Zhang Yesui am Donnerstag vor der Presse in Peking sagte.

Die erwartete starke Steigerung des Militärhaushalts erfolgt inmitten der angespannten Sicherheitslage mit den USA, Indien, Taiwan und im umstrittenen Südchinesischen Meer. Chinesische Experten rechnen mit einem Zuwachs um rund sieben Prozent, wie Staatsmedien berichteten. Die kräftige Steigerung wird mit dem erwarteten starken Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft in diesem Jahr und "schwierigen militärischen Bedrohungen" Chinas begründet.