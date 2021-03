Tesla – spannende Einstiegschancen

Tesla war 2020 einer der Superstars an der Börse. Schließlich hat sich das Papier in dieser Zeit fast verachtfacht. In den zurückliegenden Tagen stiegen Investoren bei E-Autoherstellern wie Tesla jedoch scharenweise aus. Rund ein Viertel verlor die Aktie des von Elon Musk gesteuerten Konzerns seit dem Allzeithoch. Es mehrten sich zuletzt negative Schlagzeilen. Die Konkurrenz gibt inzwischen bei E-Autos ebenfalls Gas. So fiel Tesla in Europa 2020 bei E-Fahrzeugen hinter VW und die Renault-Nissan-Mitsubishi zurück. Onemarkets bietet auf Tesla spannende Capped-Bonusse wie die WKN HR2AAG. Im Januar sank der Marktanteil in Europa auf 3,5 Prozent. Am Heimatmarkt wollen neben den etablierten Autoherstellern Neulinge wie Fisker, Nio und Lucid in den Markt mit E-Fahrzeugen einsteigen. Vor diesem Hintergrund stellen zuletzt viele Investoren die ambitionierte Bewertung in Frage. Der jüngste Kurssturz sorgt jedoch für durchaus interessante Konditionen bei Wertpapieren wie Bonus-Cap-Zertifikaten und Discount-Optionsscheinen. Auch für den Fall, dass die Aktie noch etwas weiter fällt.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 708/800/900 USD

Unterstützungsmarke: 500/590/650 USD

Die Aktie von Tesla bildet aktuell einen kurzfristigen Abwärtstrend und setzt erneut auf der 50%-Retracementlinie auf. Vergangene Woche startete von hier aus eine Gegenbewegung auf über 700 US-Dollar. Wiederholt sich das Szenario? Viele Bullen werden allerdings abwarten bis die Hürde bei 708 US-Dollar signifikant überschritten ist. Bis dahin droht das Papier unter 650 US-Dollar zu kippen.

Tesla in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2020– 03.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Quelle: Onemarkets, eigene Recherche