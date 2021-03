Eat Beyond Global Portfoliogesellschaft Nabati Foods Inc. publiziert interessante Details zu hauseigenen neuen Personalien.

DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Expansion/Finanzierung Eat Beyond Global Portfoliogesellschaft Nabati Foods Inc. publiziert interessante Details zu hauseigenen neuen Personalien. 04.03.2021 / 16:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass die Portfoliogesellschaft Nabati Foods Inc. (Nabati) in dieser Woche eine beeindruckende Liste von Beratern und Directors vorgelegt hat, einschließlich des Chairman of the Board von Eat Beyond und des ehemaligen CEO von Mars Canada, Don Robinson.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Dynamik, die Nabati auf dem Markt gewinnt, und setzen nun auf strategische Weise wichtige Mitglieder unseres Investitionsausschusses ein, um Nabati bei der Umsetzung dieser nächsten Phase des raschen Wachstums zu unterstützen," sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Die nächsten Monate werden für Nabati aus finanzieller, betrieblicher, Marketing und Produktperspektive entscheidend sein.

Nabati Foods ist ein Food-Tech-Unternehmen, das 2014 in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta als Familienbetrieb gegründet wurde.

"Was auf Bauernmärkten begann, wächst nun zu einem Betrieb mit einem Wert von mehreren Millionen Dollar heran, der mehrere Produktlinien umfasst und Kunden auf dem ganzen Kontinent in den Bereichen Lebensmittel, Lebensmitteldienstleistungen und Industriekanäle bedient", sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. "Uns ist bewusst, dass wir, um unsere globalen Ziele und Ambitionen zu erreichen, das beste Team benötigen, das uns auf die nächste Ebene bringt. Dies bedeutet, Top-Talente für unser Team zu gewinnen. Wir sind überaus dankbar, dass wir diese versierten Branchenprofis für uns gewinnen konnten, um uns durch diese explosive Wachstumsphase zu führen."