Stadtflucht der Konzerne - kommt der Trend bald auch nach Deutschland?

Man muss sich die USA nicht immer als Vorbild nehmen. Wenn man aber wissen will, wie bei uns in Zukunft urbanes Arbeiten aussehen könnte, dann schadet es nicht, einen Blick auf die andere Seite des Atlantiks zu werfen. So war es bei den ersten modernen Großraumbüros, entwickelt von dem US-amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright Anfang des vergangenen Jahrhunderts, und so war es bei den Desktop-PCs, die von IBM und Apple eingeführt wurden und seitdem die Büroarbeit definieren.

Aktuell verändert sich unsere Arbeitswelt erneut, und wieder könnte es sich lohnen, den Blick auf die amerikanischen Städte zu richten. Denn dort ist ein interessanter Trend zu erkennen: Die großen Konzerne, seit Jahrzehnten feste Größen in den Central Business Districts, können die Großstädte mittlerweile gar nicht schnell genug verlassen und ziehen lieber in Städte aus dem zweiten Rang, nach Tampa Bay oder in die ländlichen Regionen Texas. Vor allem die Ost- und Westküste sind betroffen. Wie Forbes berichtet, gibt es mindestens zwei große Wegzugsströmungen. Da wären zum einen die großen Banken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, UBS, Citigroup und Alliance Bernstein, die der Nähe zur Wallstreet entsagen und Standorte umsiedeln. Und da wären die großen Technologie-Konzerne der Westküste wie Tesla, die von der Bay Area ins Landesinnere, am liebsten nach Texas ziehen. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich - in Texas gibt es beispielsweise keine Einkommensteuer. Wichtigster Grund der Unternehmen sind aber die eigenen Mitarbeiter, die den hohen Wohnungspreisen, der steigenden Kriminalität und der fehlenden urbanen Infrastruktur nichts mehr abgewinnen können - eine einfache Kinderbetreuung für die Kleinen beispielsweise kann Eltern in New York oder Los Angeles mehrere Tausend Dollar im Monat kosten.

"There is no longer a need to cluster people in New York City"

Die Folge ist immer die Gleiche. Einher mit der Arbeitsplatzverlagerung geht eine Digitalisierung und Dezentralisierung des Arbeitens: Sind die Mitarbeiter früher jeden Morgen von ihren Wohnlagen mit dem Auto zur Unternehmenszentrale - ein schicker Büroturm in der Innenstadt - gefahren, arbeiten sie heutzutage lieber flexibel in verteilten Shared-Offices, zu Hause am Schreibtisch und manchmal eben auch im Café um die Ecke.