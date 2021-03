Ölpreise weiter fest - US-Förderung steigt

Anzeige

New York 04.03.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag weiter nach oben. Die Energy Information Administration hat die jüngsten Lagerdaten veröffentlicht. Demnach stieg die Förderung, die Rohölbestände kletterten massiv.



Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 21,6 Mio. auf 484,6 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände liegen damit um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig sanken die Bestände von Benzin um 13,6 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate gingen um 9,7 Mio. Barrel zurück.