Berlin (ots) - Die Bundesregierung setzt im Rahmen der für die Öffnungsmaßnahmennötigen neuen Corona-Selbsttests auf private Plattformanbieter, um Bestellungenauch für die Länder, Schulen und Kitas abzuwickeln. Bundeskanzlerin Dr. AngelaMerkel sagte in der Pressekonferenz zur Ministerpräsidentenkonferenz am spätenAbend des 3. März 2021: "Wenn es um die Beschaffung dieser Tests auch für dieLänder, die Schulen und Kitas geht, werden wir eine gemeinsame Taskforcegründen, Bund und Länder, und private Plattformanbieter damit beauftragen,gesammelte Bestellungen und Angebote auch durchzuführen." Dazu nimmtbevh-Präsident Gero Furchheim wie folgt Stellung:"Wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung und der Länder,für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung auch auf die bewährtenSysteme und Prozesse des E-Commerce zurückzugreifen. Plattformen sind besondersgeeignet, knappe Güter effizient und schnell zu verteilen. Die im bevhorganisierten Plattformen sind eine offene Infrastruktur, in der Händler undHersteller schnell und effektiv mit den Konsumenten verbunden werden. Wir stehenbereit, die Teststrategie der Bundesregierung und der Länder konkret zuunterstützen. Unsere Branche hat seit Beginn der Corona-Pandemie und besondersin den Phasen des harten Shutdowns gezeigt, dass wir die Versorgung sichernkönnen, gemeinsam mit unseren Partnern auch große Sendungsmengen verlässlich,kontrollierbar und sicher zu privaten und öffentlichen Empfängern bringen. DieE-Commerce-Anbieter in Deutschland erreichen heute täglich so gut wie jedenHaushalt. Mehr als 96 Prozent der Deutschen haben im vergangenen Jahr imOnlinehandel gekauft. Wir sind in der Lage, die Bundes- und Landesregierungenumfassend in der Kommunikation der Teststrategie, der Erfassung und Organisationvon Bestellungen und der Belieferung mit Testkits zu unterstützen. Wir stehenebenfalls bereit, in der gemeinsamen Taskforce von Bund und Ländern mit demWissen und dem Können der Unternehmen unserer Branche einen substantiellenBeitrag für den Weg aus der Krise zu leisten."Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Susan SaßFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:susan.sass@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/4855264OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)