WASHINGTON - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind zu Jahresbeginn stärker als erwartet gestiegen. Die Betriebe erhielten im Januar 2,6 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 2,1 Prozent gerechnet.

WASHINGTON - In den USA haben in der vergangenen Woche etwas mehr Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 27. Februar wurden 745 000 Erstanträge gestellt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 9000 Anträge mehr als in der Woche zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 750 000 Anträgen gerechnet. Der Wert der Vorwoche wurde leicht nach oben korrigiert.

USA: Produktivität sinkt weniger als erwartet



WASHINGTON - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2020 weniger als erwartet gefallen. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit fiel auf das Jahr hochgerechnet um 4,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen deutlicheren Rückgang um 4,7 Prozent erwartet. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang von 4,8 Prozent ermittelt worden. Im dritten Quartal war die Produktivität noch um 4,4 Prozent gestiegen.

Vorsichtige Töne zum Auftakt des Treffens der Opec+



WIEN - Saudi-Arabien hat bei der weiteren Öl-Förderstrategie der Allianz "Opec+" für ein vorsichtiges Vorgehen plädiert. "Die Ungewissheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung ist nicht zurückgegangen", sagte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Donnerstag zum Auftakt eines Online-Treffens der 23 Staaten des Verbunds. "Bevor wir die nächsten Schritte unternehmen, sollten wir sicher sein, dass der Lichtstreifen, den wir vor uns sehen, kein Scheinwerfer eines entgegenkommenden Expresszuges ist." Die Ölpreise profitierten von den Aussagen des saudischen Einergieministers und legten zu.

Eurozone: Arbeitslosigkeit stabil bei 8,1 Prozent



LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn nicht wesentlich verändert. Die Arbeitslosenquote habe im Januar wie schon im Dezember 8,1 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Der Dezember-Wert war bislang mit 8,3 Prozent angegeben worden, wurde jetzt aber korrigiert. In der Europäischen Union (EU) lag die Arbeitslosenquote im Januar ebenfalls stabil bei 7,3 Prozent.