Neue Trends und gravierender Wandel im Influencer Marketing / Im jährlichen Influencer-Marketing-Trendreport von Reachbird präsentieren 15 Experten ihre Top Influencer-Marketing-Trends für 2021 (FOTO)

München (ots) - Das vergangene Jahr war auch für die Influencer-Branche

turbulent: Social Media-Nutzung, Formate und Ansprüche an Authentizität, Haltung

sowie Verantwortung haben sich deutlich verändert. Wie wird es nun 2021

weitergehen? Handelt es sich nur um kurzfristige Trends bis wieder mehr

persönliche Kontakte erlaubt sind? Oder ist diese Umwälzung gekommen, um zu

bleiben? Die Tech-Driven Influencer-Marketing-Agentur Reachbird wollte es genau

wissen und hat 15 Experten aus der DACH-Region aus werbetreibenden Unternehmen,

Agenturen sowie Influencer nach ihren Influencer-Marketing-Trends und ihrer

Prognose für 2021 befragt.



Zentrales Ergebnis des Influencer-Marketing-Trendreports: Themen wie

Edutainment, Nachhaltigkeit sowie die Relevanz von Live- und Audio-Formaten

werden laut den Experten 2021 im Fokus stehen. Die zahlreichen Praxisbeiträge

geben Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen und auch Anregungen für

die eigenen Influencer-Marketing-Strategien.





Die Top 10 Influencer-Marketing-Trends:1. Das Revival des Audio-Formats und Podcaster als neue Influencer2. Nischen-Influencer erweitern ihre Themenfelder3. Neue Instagram und TikTok Brands: Creator werden verstärkt eigene Brands undProdukte launchen und weniger Fremdprodukte bewerben4. Weg vom "Product-Placement" hin zu mehr Storytelling und Authentizität5. Nachhaltigkeit und der Trend zu lokalen Reisen und lokalen Projekten6. Kurzfristige Aufmerksamkeit vs. langfristige Performance7. Unperfekt ist das neue Instagrammable8. Live-Formate im Fokus: Direkter Dialog als Chance9. Edutainment: Wissensvermittlung mit Humor10. Qualität statt Quantität im Influencer Marketing: Qualitativer Content,KPI´s und Feedback der Community werden immer wichtiger"In 2021 gilt: wer erfolgreich mit Influencer*innen arbeiten möchte, muss dieaktuellen Trends kennen und innovativ einbinden. Der Reachbird-Trendreportbietet allen Marketern die perfekte Wissens-Grundlage dafür", empfiehlt PhilippMartin, CEO von Reachbird.Zum Influencer-Marketing-Trendreport 2021 geht es hier:http://bit.ly/Reachbird_Trendreport_2021Über die Reachbird AG:Die Tech-Driven Influencer-Marketing-Agentur Reachbird kombiniert Technologiemit Expertise und bietet dadurch Marken, Agenturen und Influencern eine Umgebungder unkomplizierten, transparenten, kreativen, daten-getriebenen undstandardisierten Zusammenarbeit.Über die selbst entwickelte Influencer-Marketing-Technologie RTECH könnenUnternehmen und Agenturen die jeweils zur Marke und Kampagne passenden SocialInfluencer auf Basis von Daten identifizieren und auswählen. Die KI-unterstützteTechnologie steuert außerdem die gesamte Auslieferung sowie das Management derKampagnen und ermöglicht detaillierte Analysen der Influencer und automatisierteKampagnen-Reportings. Reachbird besitzt aktuell ein unabhängigesInfluencer-Netzwerk von über 30.000 internationalen Opt-in Influencern, umKunden die beste Influencer-Auswahl zu ermöglichen. RTECH unterstützt diePlattformen Instagram, YouTube, Blogs, Snapchat, TikTok und ist auch offiziellerPinterest-Partner.Über die innovative All-in-One-Technologie hinaus, bietet Reachbird Marken undAgenturen umfangreiche Services wie strategische Beratung, Konzeption,Full-Service-Kampagnen sowie Payment & Legal im Bereich Influencer Marketing.Reachbird: Tech-Driven. KI-unterstützte Technologie. Full-Service-Agentur.Serviceorientiert. Professionell.Unser Leitbild: Your Partner in Influencer MarketingGründer:- Philipp Martin (Geschäftsführer)- Benedikt Ess- Julian FreeseStandorte:- Reachbird AG, Industriering 3, 9491 Ruggell, Liechtenstein (Hauptsitz)- Reachbird solutions GmbH, Lothstraße 5, 80335 München, Deutschland- Über ein Partnernetzwerk ist Reachbird noch in Köln, Wien, Barcelona, Madrid,Budapest und Dornbirn präsentHier finden Sie uns:Website: http://www.reachbird.io/deBlog: http://www.reachbird.io/de/magazinFacebook: https://www.facebook.com/reachbird/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reachbird-io/Pressekontakt:Reachbird AGAnnabelle KnappeMail: mailto:press@reachbird.ioFon: +49 (0)89 45202384Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133152/4855296OTS: Reachbird Solutions GmbH