Temenos und Canadian Western Bank durchbrechen die Grenzen des Bankings für KMUs mit einer erklärbaren digitalen KI-Banking-Lösung

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, gab heute bekannt, dass es mit der Canadian Western Bank (CWB) an einer bahnbrechenden Innovation zusammenarbeiten werde, um kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) bei Entscheidungen im Finanzbereich und zur Wachstumsförderung ihrer Unternehmen zu unterstützen. Die neue Lösung, Temenos Virtual COO, basiert auf Temenos Infinity, dem führenden Omnichannel-Produkt für digitales Banking, und setzt die Cloud-native API-First-Technologie Temenos Analytics und Explainable AI (XAI) ein.

Temenos Virtual COO wird relevante Einblicke liefern, um das Wachstum von kleinen Unternehmen zu beschleunigen und den Geschäftsinhabern die Kontrolle über die finanzielle Zukunft ihrer Unternehmen zu verschaffen. KMU-Inhaber werden unterschiedliche Geschäftsszenarien mit einer XAI-betriebenen Modellierung durchspielen können, welche es ihnen ermöglichen, die beste Handlungsstrategie ihres Unternehmens zu erkennen. Die neue Lösung wird Finanz-Banking- und Unternehmensdaten erfassen, um einen soliden Überblick in Echtzeit über die wirtschaftliche Lage von KMUs bereitzustellen und den Verwaltungsaufwand zu beleuchten, sodass Geschäftsinhaber mehr Zeit für ihre Unternehmenstätigkeiten aufwenden können. Temenos Virtual COO wird es Banken in der ganzen Welt ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die KMUs dabei unterstützen, sich in einer komplexen und kontinuierlich verändernden Umgebung zurecht zu finden, und ein offenes Banking-System für eine zentralisierte Nutzung der nächsten Generation bereitzustellen. Mit dieser Innovation wird CWB ihre Position als zuverlässiger Berater für KMUs in Kanada und als Vorreiter in Sachen Finanzdienstleistungen festigen.

Temenos Virtual COO hat sich aus Temenos SME Think Space entwickelt, einem offenen Event für Innovationstreibende aus der ganzen Industrie. Temenos hatte KMU-Inhaber, Banken und Technologiepartner in einem zweitätigen Design-Sprint und Hackathon zusammengebracht, um neue Ideen darüber zu entwickeln, wie die größten Herausforderungen von KMUs gemeistert werden können. Bei der Veranstaltung haben die Teilnehmer Bedürfnisse identifiziert, die durch die Finanzinstitutionen derzeit nicht erfüllt werden - ein hoher bürokratischer Aufwand und ein Mangel aussagekräftiger Eindrücke zur Unterstützung des Wachstums. Dieses Feedback ist zur treibenden Kraft hinter der Zusammenarbeit zwischen Temenos und CWB an Temenos Virtual COO geworden.