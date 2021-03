Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Erfolgreicher Abschluss des Mentorenprogramms: Zahlreiche Teilnehmerinnen beimDigitalausbau ihres Business unterstützt- GoDaddy reagiert mit New Roots auf echten Bedarf: Ein Fünftel aller befragtenGründerinnen wünscht sich technischen Support- Mentorenprogramm ist Teil des fortlaufenden Engagements von GoDaddy fürdeutsche Kleinunternehmer:innen und EntrepreneureAm 8. März findet der 110. Weltfrauentag statt - ein Tag, an dem jährlich aufdie Gleichberechtigung und Frauenrechte aufmerksam gemacht wird. Insbesonderedie Balance zwischen Job und Familie stellt für Frauen oftmals eine zweifacheHerausforderung dar. Und wie herausfordernd ist die Kombination der beidenLebensbereiche erst für Gründerinnen! Um eben diesen Alltagsheldinnen unter dieArme zu greifen, starteten GoDaddy, Inc. (NYSE: GDDY), Domain- undWebsite-Anbieter sowie der Impact Hub Munich im vergangenen Jahr dasMentorenprogramm "New Roots": Im Rahmen des Programms erhielten zahlreicheTeilnehmerinnen Unterstützung für den Ausbau ihrer digitalen Business-Expertise- zum Teil waren die Frauen bereits selbstständig, zum Teil standen sie kurz vorder Gründung ihres Unternehmens. Über fünf Monate erhielten sie Support zuverschiedenen relevanten Themen rund um ihr Business: von der eigenen Websiteüber den Online-Shop bis hin zu den passenden Tools für Social-Media-Kanäle. DieMentor:innen waren eine Kombination aus GoDaddy Guides und Studierenden derHochschule Fresenius - sie hatten über einen Workshop das nötige Know-howerhalten und wertvolle Kenntnisse dazugewonnen, um Kleinstunternehmen dabei zuhelfen, sich eine Online-Präsenz aufzubauen. Der Co-Working-Space-AnbieterImpact Hub Munich agierte als Partner der Aktion - im Einklang mit seinerMission, Unternehmer:innen bei ihren Projekten zu unterstützen sowieGelegenheiten und Raum zum Vernetzen zu bieten.Gründer:innen den Rücken stärkenIm Rahmen des Mentorenprogramms "New Roots" erhielten die Teilnehmerinnen vorallem Unterstützung bei der technischen Umsetzung und Gestaltung ihrer Website.Dank des fundierten Wissens der GoDaddy Expert:innen und Mentor:innen hatten siestets jemanden an ihrer Seite, der auf fachliche Fragen die passenden Antwortenund wertvolle Tipps geben konnte. Auch zukünftig werden die Gründerinnen von demGelernten profitieren. GoDaddys Ziel des Programms war es, den Teilnehmerinnendas nötige Know-How und Selbstvertrauen zu vermitteln, um künftig selbstbestimmtund selbstbewusst online zu agieren und aufzutreten - ein zentralerErfolgsfaktor für ihr Business.Mentor:innen halfen bei allen FragenEine der Teilnehmerinnen von "New Roots" war Marie-Isabell Hopp, die kürzlich