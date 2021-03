Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend stabil - Ungarns Börse weiter schwach Die wichtigsten Börsen in Mittel-und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend leicht freundlich geschlossen. Nur in Ungarn ging es den dritten Tag in Folge deutlich abwärts. Der Budapester Leitindex Bux büßte 1,52 Prozent auf 42 932,61 Punkte ein. …