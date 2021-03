Homann Holzwerkstoffe kündigt alte Anleihe

Homann Holzwerkstoffe hat eine bis 2022 laufende Anleihe vorzeitig gekündigt. Das ist keine Überraschung, man hatte dies bereits zuvor, unter anderem im Exklusivinterview mit unserer Redaktion, angekündigt. Am 15. März erhalten die Investoren jener Anleihe 101,5 Prozent des Nennbetrags plus der aufgelaufenen Stückzinsen überwiesen.Viele Altinvestoren haben ihre Papiere jedoch auch in die neue Homann-Anleihe umgetauscht. Die ...