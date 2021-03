Ein weiteres Ringen um die 14.000 im DAX konnte heute beobachtet werden. Am Ende schloss der Markt knapp darüber. Welche Einzelwerte warteten mit welchen Storys auf?

Ein sehr volatiler Handel an der 14.000 umrahmte den DAX-Tag. Die Aktien von Infineon wurden abgestraft, RWE und Volkswagen waren dagegen gefragt. Mehr dazu im heutigen LS-X-Marktbericht.

Die runde DAX-Marke hält uns in Schach

Über der 14.000 wurden Anleger erneut müde. Am Mittwoch fiel der Index kurz unter diese Marke, imZuge der US-Arbeitsmarktdaten. Darüber sprachen wir am Morgen mit Ingmar Königshofen und bemerkten, dass jede Woche am Donnerstag das Thema 14.000 auf der Agenda steht:

Dabei sprachen wir auch über den Abschwung des Goldpreises und der Nasdaq. Er setzte sich über Nacht fort und sorgte damit für eine Eröffnung unter 14.000 Punkten.

Doch der DAX hatte gleich zum Start wieder Momentum auf der Oberseite und konnte zur 14.050 steigen. Ein Level, was in den letzten Wochen mehrfach im Fokus stand.

Eine anschliessende Konsolidierung führte erneut zum Test der Eröffnung und damit zu Kursen unter 14.000 Zählern. Erst zum Mittag stabilisierte sich der DAX wieder und zog deutlicher an. Mit 14.095 Punkten wurde das Tageshoch markiert.

Zum Handelsende kehrte wieder Schwäche ein. Im Vorfeld der Rede des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell gingen Anleger eher in Deckung und sorgten damit für den ersten Minustag in dieser Woche. Es gelang dennoch ein Schluss über der 14.000er-Marke.

Die News der Bundesregierung haben für keinen nachhaltigen Impuls gesorgt, immerhin soll der Lockdown an einigen Stellen gelockert werden. Gemischte US-Daten gaben dem Markt auch keine klare Richtung. Die Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen leicht an, jedoch die Produktivität in der US-Wirtschaft fiel im vierten Quartal 2020 geringer als prognostiziert.

Folgende Rahmendaten hinterließ der Index heute:

Eröffnung 14.015,44 Tageshoch 14.095,81 Tagestief 13.959,27 Vortageskurs 14.080,03 Schlusskurs 14.056,34

Das Chartbild zeigt die Dynamik auf der Oberseite, welche weiterhin für das Käufermomentum spricht:

Nachbörslich geraten die Indizes an der Wall Street weiter unter Druck. Der DAX notiert aktuell bei 14.013 Punkten und damit erneut nah seiner runden Chartmarke.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Erneut gefragt waren die Aktien von Volkswagen. Sie notieren nun auf dem höchsten Stand seit Anfang 2018. Als weiterer Gewinner stand die RWE-Aktien im Fokus. Starke gestiegene Ölpreise waren ein Treiber, der die Margen auch für die regenerativen Energien erhöhen könnten. Zudem gab es eine Kaufempfehlung der französischen Grossbank Société Générale am Vormittag.

Im Zuge der Technologieschwäche der Nasdaq stand auch Intel wieder unter Druck und eine Infineon. Sie gehörte zu den Verlierern heute und war das Schlusslicht im DAX.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Dax hat die 14.000 auch heute wieder per Schlusskurs verteidigt, gilt aber als technisch "angeschlagen". Das Allzeithoch ist rund 160 Punkte entfernt und ist die obere Begrenzung der größeren Widerstandszone im mittelfristigen Chart:

Ob diese runde Marke auch morgen wieder vor dem Hintergrund des offiziellen US-Arbeitsmarktberichtes hält, wird die spannende Frage zum Wochenausklang sein.

Schalten Sie gerne wieder gegen 8.30 Uhr auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

