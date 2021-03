ICHOM und LOGEX unterzeichnen eine Vereinbarung, um die Umsetzung der wertorientierten Gesundheitsversorgung weltweit zu beschleunigen

London (ots/PRNewswire) - Das International Consortium for Health Outcomes

Measurement (ICHOM) unterzeichnet eine mehrjährige Vereinbarung mit dem

niederländischen Unternehmen für Gesundheitsanalytik LOGEX, um die ICHOM Global

Benchmarking Plattform zu starten. Die Zusammenarbeit wird den Organisationen im

Gesundheitswesen die erste Plattform für ein internationales Benchmarking von

Patientenergebnissen bieten und damit ein schnelleres Lernen und eine

Verbesserung der Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt ermöglichen.



ICHOM und LOGEX, führende Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Analytik,

werden die weltweit erste globale Benchmarking-Plattform einrichten, die

maschinenlesbare Versionen der ICHOM-Standardsätze verwendet. Diese vereinfachen

die Implementierung, reduzieren den Registrierungsaufwand in der klinischen

Praxis und legen den Grundstein für ein globales Benchmarking. Die

Benchmarking-Plattform ermöglicht den Vergleich von "Outcome Measurements"

(Zielvariablen), die für Patienten wichtig sind, über Anbieter, Regionen und

Länder hinweg.





"Die ICHOM Global Benchmarking Plattform ist der logische nächste Schritt beiunseren Bemühungen, das Potenzial der wertorientierten Gesundheitsversorgung zuerschließen. Sie bietet Gesundheitseinrichtungen, die ICHOM-Standardsätzeverwenden, die dringend benötigte unvoreingenommene und sichere Bewertung ihrerLeistung. Demzufolge ist die Plattform so konzipiert, dass sie alsvertrauenswürdige Quelle für Innovationen und Verbesserungen in der globalenGemeinschaft der Gesundheitsdienstleister dient", so die ICHOM-Mitbegründer Dr.Stefan Larsson und Professor Michael Porter.Gesundheitsdienstleister und klinische Forscher werden ihre Ergebnisdateneffizient und in großem Umfang erheben, validieren und vergleichen, indem siedie hochwertigen Standardsätze von ICHOM und die Technologie und Kompetenz vonLOGEX nutzen. Darüber hinaus können sie ihre Leistung im Vergleich zu anderenAnbietern auf der ganzen Welt über interaktive Dashboards mit entsprechendenDrill-Down-Funktionalitäten bewerten. Die Plattform wird überAnwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) geöffnet, was es Anbietern undDritten ermöglicht, zusammenzuarbeiten, um Ergebnisdaten zu sammeln und zuregistrieren, die über die Plattform validiert werden. Die Anbieter werden auchin der Lage sein, Daten direkt von der ICHOM-Plattform für die Forschung oderzusätzliche Analysen zu extrahieren.Die ICHOM-Plattform wird dazu beitragen, die Stimme des Patienten zu stärken unddie Versorgung an den Bedürfnissen und Präferenzen der Patienten auszurichten -ein gemeinsames Ziel von LOGEX und ICHOM. Genauer gesagt wird die