JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Sixt-Stammaktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 105 auf 110 Euro angehoben. Obwohl Sixt einer der am besten positionierten Akteure im Automietsektor sei, dürften mangelnde Kurstreiber die Aktie vorerst auf dem aktuellen Niveau halten, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne Liquiditätsprobleme, mit einem sehr effizienten Geschäftsmodell und mit ordentlichen Konsensschätzungen für 2021 und 2022 sehe er in den nächsten Monaten weder signifikant negative noch positive Kurskatalysatoren./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 10:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 11:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.