Nürnberg (ots) - Bekanntermaßen bestätigte der BGH mit Urteil vom 25.05.2020, VI

ZR 252/19, dass Käufern von Dieselfahrzeugen mit EA189-Motoren

Schadensersatzansprüche gegen VW wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen

Schädigung zustehen. Damit ist die Rechtslage grundsätzlich geklärt. Viele

Betroffene, die sich dem Musterfeststellungsklageverfahren angeschlossen und

anschließend nichts weiter unternommen hatten, ärgern sich und glauben, dass es

jetzt zu spät sei. Dies ist jedoch ein - leider weit verbreiteter - Irrglaube!

"Nach unserer Rechtsauffassung, die sich zwingend aus dem Gesetz ergibt, können

Geschädigte wegen einer oft verkannten Verjährungsvorschrift vielmehr auch im

Jahr 2021 noch erfolgsversprechend klagen, wenn sie sich zuvor an der

Musterfeststellungsklage beteiligt hatten", halten Dr. Marcus Hoffmann und Mirko

Göpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann &

Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg fest.



Die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte vertritt seit jeher die

Auffassung, dass aufgrund verschiedener Überlegungen in vielen Fällen eine

Verjährung in den sogenannten "EA189-Fällen" nicht eingetreten ist. "Unsere

Ansicht, wonach jedenfalls im Jahr 2015 noch kein Beginn der Verjährungsfrist

anzunehmen war, weil eben stets auf die konkrete Einzelfallinformation bezüglich

der Betroffenheit seitens VW abzustellen ist, wurde erst kürzlich unter anderem

in einer durch unsere Kanzlei erstrittenen Entscheidungsserie des LG

Nürnberg-Fürth, 9 O 5734/20, 9 O 5061/20 und 9 0 4008/20, sowie vor dem LG

Bamberg, 42 O 157/20, bestätigt", hält Rechtsanwalt Dr. Hoffmann fest.





Ein anderer und leider sehr weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Teilnehmer derMusterfeststellungsklage gegen VW seit dem 30.10.2020 keine erfolgreiche Klagemehr erheben könnten. "Zwar ist es richtig, dass zum 30.10.2020 aufgrund derVorschriften des § 204 Abs. 1 Nr. 1a, Abs. 2 Satz 1 BGB die Hemmungswirkung desMusterfeststellungsklageverfahrens endete. Indes ist dies aber keinesfalls miteinem Verjährungseintritt gleichzusetzen", erklärt Rechtsanwalt Göpfert. Hierbeiwürde nämlich die Wirkung der Vorschrift des § 209 BGB nicht beachtet. Danachist die Zeit zwischen der Anmeldung zur Musterfeststellungsklage bis zum Endederen Hemmungswirkung taggenau zum Ablauf der ursprünglichen Verjährungsfristhinzuzurechnen.In allen Fällen, in denen sich Betroffene vor Ablauf des Jahres 2018 an derMusterfeststellungsklage beteiligt hatten, und in vielen Fällen, in denen dies2019 geschah (aktuell mindestens bei Anmeldung bis 30.06.2019), ist daher eineVerjährung der Ansprüche noch nicht eingetreten. "Vielmehr verschiebt sich derEintritt der Verjährung um den Zeitraum der Beteiligung an derMusterfeststellungsklage. Das heißt die Verjährung tritt regelmäßig erst undfrühestens ab Anfang Mai 2021 bis circa November 2021 ein", stellen dieerfahrenen Praktiker der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner klar.Wichtig ist: All dies hat auch nichts mit der aktuellen Entscheidung des BGH vom17.12.2020, VI ZR 739/20, zu tun. Wie der vorangegangen Entscheidung des OLGStuttgart zu entnehmen ist, erhob VW bereits in ihrer Klageerwiderung dieVerjährungseinrede und machte umfangreiche Ausführungen zur positiven Kenntnisdes Klägers von den anspruchsbegründenden Tatsachen. In seiner Replik nahm derKläger zur Frage der Verjährung keine Stellung. Auch im weiteren Verlauf desVerfahrens bestritt er die Behauptungen der VW AG nicht. Einzig und alleindiesen unstreitigen Sachverhalt hatte der BGH in seinem Urteil vom 17.12.2020,VI ZR 739/20, rechtlich zu bewerten. Hierbei handelt es sich jedoch um einenabsoluten Sonderfall, der so gut wie nie vorkommt.Es zeigt sich also, dass auch Betroffene des VW-Skandals, die sich an derMusterfeststellungsklage beteiligt hatten, aber bislang noch keine weiterengerichtlichen Maßnahmen ergriffen haben, nicht zögern sollten, ihre Ansprücheweiter durchzusetzen. Gerade wenn Autobesitzer über eineVerkehrsrechtsschutzversicherung verfügen, die bereits vor dem Kaufabgeschlossen worden ist, besteht vielfach ohnehin kein Kostenrisiko, wobeiRechtsschutzversicherer die Rechtsauffassung der Nürnberger Rechtsanwälte zu derVerjährungsfrage schon mehrfach geteilt und entsprechende Deckungszusagen fürdas gerichtliche Verfahren gewährt haben.Pressekontakt:Dr. Hoffmann & Partner RechtsanwälteRechtsanwalt Dr. Marcus HoffmannVirchowstraße 20d90409 NürnbergTel:+49 (0) 911 567 94 00Fax:+49 (0) 911 657 94 01E-Mail: mailto:presse@drhoffmann-partner.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133537/4855493OTS: Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte