04.03.2021 - Ein Gespenst geht um an den Börsen, könnte man in Anlehnung an das berühmte kommunistische Manifest von Karl Marx texten. Es geht aber nicht um das Gespenst des Kommunismus, wie bei Marx, sondern um eine "Zinswende". Dabei muss man sich vor Augen halten, dass die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen seit fast vierzig Jahren gefallen sind. Weil die Vereinigten Staaten mit ihrem riesigen Finanzmarkt der Nordstern für den Rest der Kapitalmarktwelt sind, spielen die Zinsentwicklungen in der Weltleitnation auch in Europa eine zentrale Rolle. Folgerichtig stiegen auch in Deutschland und Europa die Renditen von Staatsanleihen zwischenzeitlich an. Wie zu erwarten haben die Notenbanken signalisiert, einem Zinsanstieg entgegenwirken zu wollen.