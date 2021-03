Berlin (ots) - Soft Opening Programm: 8. März, ab 11 Uhr (CET) -

+++++Programm: Soft OpeningMontag, 8. März, ab 11 Uhr (CET)"Embrace the Train Wreck": Gebrauchsanweisung für Überlebende von MS Teams-Konferenzen und alles andere11.00 - 11.20 UhrMotivationsrednerin Syd Atlas teilt persönliche Geschichten und fesselndeEinsichten darüber, wie man Resilienz fördert, mental wächst und in einervirtuellen Welt gleichzeitig am realen Leben festhalten kann. Sie istGo-to-Coachin für Top-Führungskräfte weltweit und leitet Gruppensessions zuThemen wie Mitgefühl und die Kraft des Storytellings.ITB Podiumsdiskussion: ITB's Internationaler Frauentags-Special: "Frauen imTourismus bauen wieder besser" unterstützt von SheTrades, International TradeCentre (ITC)13.00 - 13.40 UhrDiskussionsthemen sind Resilienz und Nachhaltigkeit, Nutzung von Technologie unddie Rolle von internationalen Organisationen und nationalen Tourismusbehörden.Als Podiumsgäste sind geladen Pamela Coke-Hamilton, Executive Director beimInternational Trade Centre, Angela Njehia, Direktorin bei Tierranjani AfricaLtd, Naa Oyoe Ofei-Aryeh, Geschäftsführerin bei Sunset African Tours Gh.Moderiert von Phyllis Mwangi, Nationale Koordinatorin von Kenia bei SheTrades.Gestalten Sie die Zukunft der Reisebranche!15.00 - 15.20 UhrZwei Reiseprofi-Generationen in einem zukunftsorientierten Gespräch über dieMöglichkeiten der Reisebranche. Lea Jordan , Mitbegründerin von techtalk.travel