Plug Power? Oder doch Wallstreet:Online?

Liebe Leser, viele suchen an solch volatilen Handelstagen wie heute zackige Trades. Daniel hat gerade in einem 10 Minuten-Video seinen heutigen Trading-Tag erklärt im Abo-Dienst als Service und damit unser Angebot heute rund gemacht. Videos, Audios, Empfehlungen, Research, Depots, TV-Auftritt – es war alles dabei. Zuletzt ein Tipp an alle: Die Aktien der Broker sind merklich unter Druck. Erinnerung – Flatex hatten wir bei 89,50 Euro zum Verkaufen empfohlen. Nachzusehen im Video bei LS Exchange im Februar. Nun aber – es gibt Wallstreet:Online nachbörslich ziemlich reduziert zu 18 Euro. Wir finden – heftige Korrektur und gutes Niveau, um Positionen aufzubauen. Es muss nicht immer Plug Power sein, dort haben wir aber auch im Turbo-Dienst ein schönes Papier gefunden..Schönen Abend Euch allen