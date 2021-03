Verimatrix mit zwei 2021 Cybersecurity Excellence Awards in Gold ausgezeichnet

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass das Unternehmen bei den diesjährigen Cybersecurity Excellence Awards mit zwei Preisen in Gold ausgezeichnet wurde.

Verimatrix Multi-DRM wurde in der Kategorie Digital Rights Management (Nordamerika) ausgezeichnet, die Application Shielding Produktreihe von Verimatrix in der Kategorie Automobilsicherheit IoT (Nordamerika). Dies markiert das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen im Rahmen von diesem Auszeichnungsprogramm gewürdigt wurde, das vielen verschiedenen Cybersicherheits-Unternehmen von den weltweit größten Konzernen bis zu jüngsten Startups Tribut zollt. In früheren Jahren wurden die Code-Shielding- und eingebetteten Sicherheitsfunktionen von Verimatrix ausgezeichnet.