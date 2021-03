Andersen Global stärkt Präsenz mit jordanischer Steuerberatungsgesellschaft

Andersen Global schließt einen Kooperationsvertrag mit der in Amman ansässigen Steuerberatungsgesellschaft Al-Tillawi & Al-Khateeb Co. ab und erweitert damit die bestehenden Kapazitäten der Mitgliedsfirma der Organisation in Jordanien.

Al-Tillawi & Al-Khateeb Co. wurde 1996 gegründet und bietet ein breites Spektrum an Steuer- und Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften und Familienunternehmen in den Bereichen Arbeitsrecht, Fusionen und Übernahmen, Outsourcing, Sozialversicherung und IT-Lösungen. Das von Managing Partner Waleed Al Tillawi geleitete Unternehmen betreut einen breiten Kundenkreis in Branchen wie Energie und Strom, Technologie und Kommunikation, Hotel und Tourismus, Finanzen und Einzelhandel.