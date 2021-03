Rheinmetall (RHM): Rüstungsgeschäft extrem krisensicher

Veröffentlichung Identität Status von Zuordnung Kategorisierung Nachrichtentyp Rubrik Aktien & Indizes ETF hinzufügen Wertpapiere (maximal 5 Stück) WKN ISIN Kategorie Name Keine Wertpapiere gefunden Schnell

Rückblick: Mit einem Plus von etwas über 8 Prozent in sechs Monaten gehört das Wertpapier keineswegs zu den Outperformern am deutschen Aktienmarkt. Nach der Bullenflagge vom letzten Pivot-Hoch erfolgt gerade eine Stabilierung am 20er-EMA.

Chart vom 04.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 86.26 EUR

Meine Expertenmeinung zu RHM

Meinung: Der Konzern plant seine Zwischenholding und die Rheinmetall Automotive AG aufzulösen und letztere in seine Division Vehicle Systems zu integrieren. Die Abhängigkeit von den Launen des Autombilsektors soll damit reduziert werden und der Fokus auf die besser laufende Rüstungs- und Sicherheitstechnik verstärkt werden.

Mögliches Setup: Sowohl beim Dax als auch bei der Rheinmetallaktie sieht es chartechnisch momentan relativ konstruktiv aus. Zudem ist das Geschäftsmodell des Konzern als vergleichsweise krisenresistent zu betrachen, so dass weitere Rückschläge relativ unwahrscheinlich sein dürften. Das exakte Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RHM.

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2021

